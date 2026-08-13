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    BSEB STET 2026: बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन होंगे स्टार्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 10:41 AM (IST)

    बिहार एसटीईटी 2026 एग्जाम के लिए आवेदन 17 अगस्त से स्टार्ट कर दिए जायेंगे। एग्जाम डेट सहित अन्य डिटेल विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। ...और पढ़ें

    Bihar STET registration 17 अगस्त से होंगे शुरू।

    Bihar STET registration 17 अगस्त से होंगे शुरू।

    HighLights

    1. बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन 17 अगस्त से।

    2. पात्रता, फीस सहित अन्य डिटेल इस पेज से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार एसटीईटी (Bihar STET 2026) के लिए X पर नोटिफिकेशन जारी कर रजिस्ट्रेशन डेट का एलान कर दिया गया है। नोटिस के मुताबिक एसटीईटी एग्जाम के लिए आवेदन 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जायेंगे।

    पात्रता एवं मापदंड

    सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय से स्नातक या पीजी डिग्री के साथ ही एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री/ एमएड/ बीए बीएड/ बीएससी बीएड आदि उत्तीर्ण होना होना चाहिए।
    इसके अलावा अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी।

    ऑनलाइन भरा जा सकेगा फॉर्म

    बिहार एसटीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन पत्र भरने के साथ अभ्यर्थियों को कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी। बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। पिछले वर्ष के अनुसार सामान्य, बीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी जो सिंगल पेपर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 960 रुपये और दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1440 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी, पीएच वर्ग के अभ्यर्थी जो सिंगल पेपर के लिए आवेदन करें उन्हें 760 रुपये और डबल पेपर के लिए आवेदन करने पर 1140 रुपये जमा करने होंगे। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।

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    एग्जाम डेट जल्द होगी घोषित

    अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ० त्यागराजन एस० एम० की ओर से केवल रजिस्ट्रेशन होने की डेट की जानकारी दी गई है। एग्जाम डेट, सिलेबस, पैटर्न सहित अन्य डिटेल जल्द ही घोषित की जाएगी।

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