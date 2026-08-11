SBI Clerk 2026 Vacancy: एसबीआई जूनियर एसोसिएट के 7680 पदों पर आवेदन स्टार्ट, स्टेट वाइज जानें कहां कितने पदों पर हो रही भर्ती

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एसबीआई क्लर्क (Junior Associates- Customer Support Sales) के बंपर पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 11 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त और आवेदन प्रिंट करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित है।

शैक्षिक योग्यता एवं उम्र एसबीआई क्लर्क पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 1 अप्रैल 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

शैक्षिक योग्यता एवं उम्र एसबीआई क्लर्क पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि उम्र की गणना 1 अप्रैल 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

स्वयं कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स दी जा रहीं हैं। SBI Clerk Application Form 2026 भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल ibpsreg.ibps.in/sbijajul26/ पर विजिट करें।

अब नए पेज पर Click here for New Registration पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल, हस्ताक्षर, फोटोग्राफ अपलोड करें।

अंत में उम्मीदवार निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

इसके बाद उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। SBI Clerk Junior Associate Application Form 2026

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

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