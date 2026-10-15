BPSC TRE 4 Bharti 2026: बिहार शिक्षक भर्ती में डीएलएड पास कर सकते हैं अप्लाई, बीपीएससी ने दी राहत; ये रहेगा आवेदन का तरीका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से बिहार टीचर भर्ती (BPSC TRE 4) 2026 को लेकर डीएलएड पास करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। बीपीएससी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार जो छात्र 2024-26 सत्र में डीएलएड पास कर चुके हैं वे भी इस भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

ऐसे में अब जिन छात्रों ने 2026 में डीएलएड पास कर लिया है वे भी बिना देरी करते हुए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आवेदन की लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।

33320 पदों पर होंगी नियुक्तियां बीपीएससी की ओर से पहले ये भर्ती 32388 पदों के लिए निकाली गई थी जिसमें बाद में 932 पद जोड़े गए हैं। इस प्रकार से अब पदों की संख्या बढ़कर 33320 हो गई है। अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 3847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8563 पद, कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए 4370 और कक्षा 11 से 12वीं के लिए के लिए सबसे ज्यादा 16540 पद रिक्त हैं।