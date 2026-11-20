BPSC APO Result 2026: बिहार अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए 3175 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट
बिहार अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। इस परीक्षा में कुल 3175 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉरिटलिस्ट किया गया है।
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ओपीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी।
सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में होंगे शामिल।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अभियोजन अधिकारी APO परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर BPSC APO Result 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।