BPSC 72 Pre Exam Date 2026: बीपीएससी 72वीं PT एग्जाम की तारीख कब होगी घोषित? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2026 की तारीख का इंतजार लाखों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जल्द ही यह इंतजार खत्म हो सकता है। अनुमान के अनुसार इस महीने का अंत तक या दिसंबर के पहले वीक में बीपीएससी 72nd एग्जाम डेट का एलान किया जा सकता है। हालांकि, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है।

तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में बढ़ रहा रोष, दो बार परीक्षा हो चुकी स्थगित बीपीएससी 72वीं पीटी परीक्षा की तैयारियों में लगे लाखों युवाओं के मन में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि वे लगातार लम्बे समय से इस परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं और बार-बार परीक्षा को स्थगित कर दिया जाता है। जिससे, उनका लगातार समय बर्बाद हो रहा है।

आपको बता दें कि अभी तक बीपीएससी दो बार परीक्षा स्थगित कर चुका है। पहले एग्जाम 26 जुलाई को किया जाना था जिसे स्थगित कर नई तिथि 25 अक्टूबर 2026 तय की गई। लेकिन बाद में इसे भी स्थगित कर दिया। इसके साथ ही बीपीएससी ने परीक्षा स्थगित किये जाने के कारण के बारे में भी अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं दी।

नई परीक्षा तिथि पर घोषणा जल्द बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द ही नई परीक्षा तारीख का एलान किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे पेज पर विजिट करते रहें।

प्रीलिम एग्जाम पैटर्न बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।