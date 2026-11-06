BPSC 71th Mains Result 2026 OUT: बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 3392 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 25 से 30 अप्रैल, 2026 के बीच बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। वे उम्मीदवार BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर कुछ ही देर में BPSC 71th Mains Result 2026 डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को जल्द ही इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें मुख्य परीक्षा का रिजल्ट बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।