BPSC 71st: रोल नंबर के अनुसार जानें किस दिन और किस शिफ्ट में होगा दस्तावेज सत्यापन
बीपीएससी 71वीं भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन 1 से 28 दिसंबर तक होगा। अभ्यर्थी इस पेज से जान सकते हैं ...और पढ़ें
HighLights
बिहार 71वीं भर्ती के लिए 1 से 28 दिसंबर तक होंगे दस्तावेज सत्यापन।
रोल नंबर के अनुसार जाने कब होगा आपका वेरिफिकेशन।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से बीपीएससी 71वीं भर्ती के डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट्स का एलान कर दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन 1 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2026 तक करवाया जायेगा। मुख्य परीक्षा में कुल 3392 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की थी जिन्हें अब डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होना है।
किन-किन डेट्स में होगा दस्तावेज सत्यापन
बीपीएससी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार डीवी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 और 28 दिसंबर 2026 को प्रतिदिन दो शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट के लिए टाइमिंग सुबह 10 से वहीं दूसरी शिफ्ट के लिए टाइमिंग अपरान्ह 2 बजे से है।
रोल नंबर से जानें आपका डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन कब है
अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए नीचे रोल नंबर के अनुसार बताया जा रहा है कि आपका दस्तावेज सत्यापन किस डेट और शिफ्ट में होगा। उसके अनुसार आप डीवी टेस्ट में शामिल हो सकते हैं।
|डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन डेट
|शिफ्ट 1-रोल नंबर
|शिफ्ट 2-रोल नंबर
|1 दिसंबर 2026
|100079, 100287, 100288, 100329, 100564, 100619, 100857, 101019, 101275, 101338, 101831, 102134, 102260, 102511, 102553, 102716, 103065, 103538, 103579, 103621, 103637, 103753, 104210, 104362, 104443, 104652, 104753, 105092, 105100, 105565, 105870, 106010, 106013, 106028, 106030, 106217, 106250, 106291, 106309, 106317, 106449, 106529, 106817, 107222, 107467, 107494, 107579, 107674, 107697, 107711, 107769, 107885, 108138, 108294, 108296, 108337, 108456, 108494, 108548, 108761, 109025, 109032, 109312, 109548, 109577, 109641, 109677, 109900, 110142, 110155, 110266, 110289, 110411, 110416, 110431
|110505, 110560, 110568, 110621, 110689, 110928, 111149, 111256, 111300, 111348, 111868, 111873, 111911, 111938, 112091, 112775, 113350, 113382, 113600, 113688, 113916, 113922, 114124, 114236, 114538, 114593, 114628, 114658, 114698, 114877, 115085, 115105, 115217, 115294, 115673, 115806, 115822, 115947, 116235, 116254, 116429, 116762, 116775, 116792, 116831, 117636, 117744, 117997, 118024, 118068, 118123, 118291, 118474, 118496, 118683, 118694, 118713, 118725, 118813, 119258, 119322, 119599, 119681, 119701, 119804, 119954, 120070, 120142, 120195, 120263, 120350, 120404, 120428, 120431, 120545
|2 दिसंबर 2026
|120598, 120647, 120733, 120767, 120839, 120856, 120928, 120972, 121362, 121384, 121515, 121681, 121682, 121715, 121882, 122047, 122076, 122155, 122180, 122258, 122359, 122435, 122446, 122452, 122511 123180, 123477, 123655, 123673, 124008, 124063, 124189, 124238, 124291, 124352, 124382, 124991, 125337, 125371, 125378, 125379, 125593, 126179, 126273, 126282, 126352, 126364, 126366, 126613, 126624, 126825, 126834, 126859, 127294, 127431, 127453, 127517, 127520, 127609, 127811, 128186, 128218, 128234, 128490, 128751, 128904, 129218, 129285, 129341, 129368, 129406, 129653, 129915, 130205, 130443
|130479, 130601, 130704, 130808, 130833, 131027, 131045, 131099, 131301, 131428, 131495, 131650, 131707, 131794, 131941, 131992, 132111, 132326, 132988, 133038, 133065, 133202, 133467, 133492, 134151, 134299, 134343, 134555, 134662, 134684, 134726, 134929, 134931, 134949, 135219, 135280, 136000, 136199, 136623, 136843, 136855, 137095, 137426, 137464, 137797, 138022, 138033, 138316, 138511, 138590, 138622, 138754, 139005, 139406, 139516, 139676, 139878, 140138, 140404, 140603, 140733, 141111, 141130, 141566, 141729, 141753, 141924, 142432, 142831, 143040, 143097, 143347, 143617, 143671, 143912
|3 दिसंबर 2026
|144201, 144271, 144329, 145725, 145753, 145848, 145899, 145972, 146730, 147014, 147051, 147165, 147515, 147524, 147641, 147647, 147671, 147685, 148098, 148198, 148231, 148327, 148506, 148520, 148561, 148880, 149160, 149232, 149334, 149437, 149673, 149718, 149841, 149849, 150003, 150069, 150137, 150446, 150587, 150881, 151138, 151261, 151321, 151327, 151338, 151434, 151749, 151879, 151974, 152109, 152318, 152571, 152784, 152885, 152989, 153762, 153778,, 153780, 153808, 153834, 153835, 153916, 153928, 154509, 154514, 154622, 154660,,155671, 155796, 155834, 156156, 156223,, 156260, 156534, 156755
|156946, 157113, 157297, 157444, 157560, 157947, 158035, 158177, 158346, 158455, 158492, 158660, 159502, 159733, 159766, 159822, 159867, 160173, 160646, 160663, 160770, 160801, 160881, 160895, 160995, 161231, 161416, 161555, 161737, 162136, 162776, 162956, 163053, 163444, 163563, 163630, 163642, 163758, 163825, 164147, 164231, 164435, 164490, 164818, 164944, 164964, 164974, 165089, 165187, 165424, 165595, 165740, 165783, 165823, 166876, 166964, 167186, 167395, 167541, 167624, 167637, 167927, 168083, 168155, 168421, 168654, 168777, 168935, 168939, 169212, 169355, 169636, 170030, 170048, 170062
|4 दिसंबर 2026
|
170109, 170216, 170248, 170266, 170396, 170505, 171597, 171608, 171917, 171942, 172208, 172222, 172231, 172292, 172461, 172503, 172926, 173102, 173111, 173424,
|
181220, 181266, 181286, 181348, 181361, 181474, 181477, 181504, 181557, 181633, 181754, 181968, 182028, 182430, 182539, 182540, 182563, 182608, 182626, 182771,
वाटरमार्क वाले दस्तावेज वेबसाइट से कर लें डाउनलोड
आपको बता दें कि सभी उम्मीदवारों को दस्तावेजों के रूप में वेबसाइट पर लॉग इन डिटेल दर्ज करके Watermark वाले डॉक्युमेंट को डाउनलोड करना होगा। दस्तावेज डाउनलोड 28 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर 2026 तक किये जा सकते हैं।
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