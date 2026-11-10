Bihar STET New Exam Date: बिहार एसटीईटी एग्जाम डेट में बदलाव, कल होने वाली परीक्षा अब 22 नवंबर को होगी आयोजित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2026) तिथि में संशोधन किया गया है। जिन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पहले 11 नवंबर को आयोजित होने वाली थी वह अब 22 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से परीक्षा में बदलाव 11 नवंबर को भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा के चलते किया गया है।

एडमिट कार्ड 12 नवंबर को होंगे जारी जिन उम्मीदवारों की परीक्षा अब 22 नवंबर को आयोजित होगी उनके लिए एडमिट कार्ड 12 नवंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होगी जिसके लिए केंद्र पर दोपहर 12:30 तक एंट्री की जाएगी।