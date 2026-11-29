एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट (BSEB LET 2026) का आयोजन 23 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आयोजित की जानी है। इसी क्रम में 27 नवंबर को द्वितीय पाली में L & T EduTech Exam Centre, यादव चौक, न्यू बाईपास, नौरंग रोड, मानपुर, गयाजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर 476 अभ्यर्थियों की परीक्षा दे रहे थे।

L & T EduTech Exam Centre के एक कम्प्यूटर लैब, जिसमें 155 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, में अपराह्न 3:30 बजे सर्वर में तकनीकी बाधा उत्पन्न हुई, जिसे एजेंसी द्वारा सुधार करने में एक घंटे से अधिक समय लिया गया, जिसके कारण इन छात्रों की परीक्षा में बाधा उत्पन्न हुई थी

छात्रों के हित को देखते हुए परीक्षा की गई कैंसल, अब दोबारा होगा एग्जाम बिहार बोर्ड की ओर से अब छात्रों के हित को देखते हुए इस परीक्षा से जिन छात्रों को दिक्कत हुई थी उनकी परीक्षा को रद करने का फैसला लिया गया है और जल्द ही दोबारा परीक्षा आयोजित किये जाने की घोषणा की गई है। पुनर्परीक्षा के आयोजन की तिथि संबंधित अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रदान की जाएगी।