एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट (BSEB LET 2026) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। आवेदनकर्ता अपना प्रवेश पत्र (Bihar LET Admit Card) तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाकर डाउनलोड कर लें।

अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है तो आपके लिए नीचे डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। आप सीधे लिंक पर क्लिक करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

इन डेट्स के बीच होगी परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन 23 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2026 तक राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक बिहार लाइब्रेरियन एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाएं।

पेज खुलते ही Login पर क्लिक करें।

इसके बाद एप्लीकेशन नंबर/ यूजर आईडी, पासवर्ड और दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन पर क्लिक करें।

अब एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। Bihar SLET Librarian Admit Card 2026 Link