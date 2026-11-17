एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 (BSEB LET) परीक्षा 23 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस एग्जाम के लिए आवेदन किये थे उनके लिए अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से एडमिट कार्ड (Bihar LET Admit Card) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

आवेदनकर्ता तुरंत ही अपना प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जरूरी सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी केंद्र पर एग्जाम देने जाएं तो अपना एडमिट कार्ड और एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। बिना प्रवेश पत्र एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर विजिट करें।

होम पेज पर Log in using your Application Number and Password to download your Admit Card के नीचे "LOGIN" बटन पर क्लिक करें।

अब एप्लीकेशन नंबर/ यूजर आईडी, पासवर्ड और दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। Bihar Librarian Admit Card 2026 Download Link