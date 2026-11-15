Bihar LET Syllabus 2026: बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम पैटर्न व सिलेबस; जानें किन टॉपिक से आएंगे पेपर में सवाल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से "विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026" (BSEB LET) की शुरुआत 22 नवंबर 2026 से राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। जो भी युवा इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं वे एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को जारी रखें ताकी आसानी से परीक्षा को पास कर पाएं।

एग्जाम पैटर्न बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जायेंगे। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) माध्यम में होगा। गलत उत्तर देने पर माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी, ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रश्नों के उत्तरों को अटेम्प्ट करें।

प्रश्न पत्र में दो भाग होंगे। 100 अंकों के लिए प्रश्न पुस्तकालय विज्ञान यानी कि लाइब्रेरी साइंस विषय से पूछे जायेंगे वहीं 50 अंक के लिए सवाल सामान्य ज्ञान विषय पर आधारित होंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 150 मिनट यानी कि 2:30 घंटे का समय प्रदान किया जायेगा।