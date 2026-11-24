एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बीएसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से BSSC Stenographer Exam City Slip 2026 की घोषणा आज यानी 24 नवंबर, 2026 को की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया था। वे आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे सिटी स्लिप सिटी स्लिप आज जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in विजिट करनी होगी। इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर BSSC Stenographer Exam City Slip 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा। लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। कब जारी होगा एडमिट कार्ड बीएसएससी की ओर से एडमिट कार्ड की घोषणा 27 नवंबर, 2026 को की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिये अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।