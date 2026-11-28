Bihar Stenographer Admit Card 2026 Direct link

1 दिसंबर को होगा एग्जाम

लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच विषय से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत जवाब के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा 2 घंटे 15 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में पास होन के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।