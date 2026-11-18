एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार बोर्ड कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से Bihar Board Sent Up Exam 2027 के लिए टाइमटेबल जारी कर दिया गया है। जो छात्र एवं छात्राएं सेंटअप परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं। वे Bihar Board Exam Date Sheet के आधार पर परीक्षा के लिए योजना बना सकते हैं।

कब होगी परीक्षा बीएसईबी की ओर से कक्षा 10वीं-12वीं सेंटअप परीक्षा के लिए डेटशीट का एलान कर दिया गया है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर, 2026 तक और कक्षा 12वीं की परीक्षा 19 नवंबर से लेकर 28 नवंबर, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।

किन विषयों की होगी पहली परीक्षा कक्षा दसवीं की पहली परीक्षा 23 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इस दिन पहली शिफ्ट में मातृभाषा और दूसरी शिफ्ट में द्वितीय भारतीय भाषा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 12वीं की पहली परीक्षा 19 नवंबर यानी कल से शुरू होने जा रही है। इस दिन पहली शिफ्ट में भौतिकी, दर्शनशास्त्र और उद्यमिता की परीक्षा एवं दूसरी शिफ्ट में राजनीति विज्ञान, लेखाशास्त्र और रसायन विज्ञान की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।