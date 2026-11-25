BBOSE 12th Time Table 2026: बिहार 12वीं ओपन बोर्ड दिसंबर डेटशीट जारी, जानें किस डेट में होगी किस विषय की परीक्षा
बिहार बोर्ड की ओर से बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एन्ड एग्जामिनेशन (BBOSE) की ओर से कक्षा 12वीं दिसंबर 2026 डेटशीट जारी कर दी गई है। पूरा टाइम टेबल आप इस पेज से चेक कर सकते हैं।
HighLights
बिहार ओपन स्कूल 12th बोर्ड एग्जाम 9 से 22 दिसंबर तक।
4 से लेकर 7 दिसंबर तक होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से क्लास 12th दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। थ्योरी एग्जाम के साथ ही बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम डेट की घोषणा भी कर दी है। डेटशीट के मुताबिक (BBOSE 12th Date Sheet 2026) थ्योरी परीक्षाओं का आयोजन 9 से लेकर 22 दिसंबर 2026 तक वहीं प्रायोगिक परीक्षाएं 4 से लेकर 7 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी।
डेट वाइज जानें किस तिथि में होगा किस विषय का एग्जाम
स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए हम यहां पर पूरा टाइम टेबल दे रहें हैं। इससे छात्र जान सकते हैं कि किस विषय की परीक्षा का आयोजन किस दिन पर करवाया जायेगा।
|परीक्षा की तिथि
|पहली शिफ्ट/विषय का नाम
|द्वितीय शिफ्ट/ विषय का नाम
|09 दिसंबर 2026
|
मैथिली
बांग्ला
|
मगही
शिक्षाशास्त्र
|10 दिसंबर 2026
|हिन्दी
|अंग्रेजी
|11 दिसंबर 2026
|गणित
|रसायन विज्ञान
|14 दिसंबर 2026
|
जीव विज्ञान
व्यवसाय अध्ययन
|भौतिक विज्ञान
|15 दिसंबर 2026
|भूगोल
|इतिहास
|16 दिसंबर 2026
|
संस्कृत
अरबी
|मनोविज्ञान
|17 दिसंबर 2026
|अर्थशास्त्र
|गृह विज्ञान
|18 दिसंबर 2026
|राजनीति विज्ञान
|समाजशास्त्र
|19 दिसंबर 2026
|योग एवं शारीरिक शिक्षा
|
कम्प्यूटर विज्ञान
दर्शनशास्त्र
|21 दिसंबर 2026
|संगीत
|चित्रकला
|22 दिसंबर 2026
|उर्दू
|
लेखाशास्त्र
भोजपुरी
दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
बिहार बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट 12th ओपन बोर्ड की परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट के लिए टाइमिंग सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:45 तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए टाइमिंग दोपहर 2 से लेकर शाम 5:15 तक रहेगी। पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा वहीं 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जायेगा।
एडमिट कार्ड जल्द होंगे
बिहार ओपन बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जायेंगे। छात्र ऑनलाइन माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। सभी छात्र परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।