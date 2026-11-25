एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से क्लास 12th दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। थ्योरी एग्जाम के साथ ही बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम डेट की घोषणा भी कर दी है। डेटशीट के मुताबिक (BBOSE 12th Date Sheet 2026) थ्योरी परीक्षाओं का आयोजन 9 से लेकर 22 दिसंबर 2026 तक वहीं प्रायोगिक परीक्षाएं 4 से लेकर 7 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

डेट वाइज जानें किस तिथि में होगा किस विषय का एग्जाम स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए हम यहां पर पूरा टाइम टेबल दे रहें हैं। इससे छात्र जान सकते हैं कि किस विषय की परीक्षा का आयोजन किस दिन पर करवाया जायेगा।