एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अटल आवासीय विद्यालय, ग्राम-बेलहट, तहसील कोरांव, प्रयागराज में शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा 6 और 9 में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी माता-पिता अटल आवासीय स्कूल में अपने बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलवाना चाहते हैं वे ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 1 जनवरी 2027 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

कहां जमा होगा फॉर्म माता-पिता ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर उसके साथ दस्तावेज अटैच करके प्रयागराज मंडल के सभी जिलों- प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी एवं प्रतापगढ़ के सभी जिलों के सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सभी खंड विकास अधिकारी कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, एवं जनपदीय श्रम कार्यालयों तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक प्राप्त जमा किया जा सकता है। ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्हीं कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।