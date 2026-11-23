करियर डेस्क, नई दिल्ली। जिंदगी में कुछ कर गुजरने का सपना लिए UPSC की तैयारी कर रहे भूषण ठाकरे कौन बनेगा करोड़पति (KBC 18) के पहले करोड़पति बन गए हैं। गरीबी और लाचारी से निकलकर आज उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो करोड़ों लोग हासिल करना चाहते हैं। हालांकि, उनकी कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है और वे 7 करोड़ के सवाल का जवाब देंगे।

UPSC की तैयारी कर रहे हैं भूषण ठाकरे भूषण ठाकरे देश की कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वे इसे क्रैक करके IAS बनना चाहते हैं। पिता दिहाड़ी मजदूर तो माता रहती हैं बीमार भूषण कुमार ने अपने संघर्षों पर बात करते हुए बताया कि उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और उनकी माता जी अक्सर ही बीमार रहती हैं। वे बतातें हैं कि उनके पिता ने आर्थिक तंगी के बाद भी उन्हें मजदूरी न करने को कहा और पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस रहने को कहा।

पढ़ाई के लिए डेढ़ साल से नहीं गए घर, 24 रुपये लेकर छोड़ा था घर भूषण कुमार ने कहा कि वे डेढ़ साल से अपने घर नहीं गए हैं और यूपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। पढ़ाई के लिए घर छोड़ते वक्त उनके पास केवल 24 रुपये थे लेकिन अब किस्मत ऐसी पलटी कि वे सीधे करोड़पति बन गए हैं।