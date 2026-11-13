इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-1 लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। वे ऑफिशियल वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाकर प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

इन 5 तरीकों से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।