Sainik School Admission 2027: सैनिक स्कूल में क्लास 6 और 9 के लिए एडमिशन स्टार्ट, यहां देखें एग्जाम पैटर्न व अन्य डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की ओर से अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। जो अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला कक्षा 6 और 9 में करवाना चाहते हैं। वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक AISSEE 2027 Registration के लिए 02 दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं।

कब होगी परीक्षा एनटीए की ओर से अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 31 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। कक्षा 6 की परीक्षा में उम्मीदवारों से भाषा, गणित, इंटेलिजेंस और सामान्य ज्ञान विषय से 300 अंकों के 125 सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही कक्षा 9 की परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, इंटेलिजेंस, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय से 400 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। कक्षा 6 की परीक्षा 5 दोपहर 2 बजे से लेकर 4.30 बजे तक और कक्षा 9 के लिए परीक्षा दोपहर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।