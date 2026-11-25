एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026 (बिना लेट फीस) के निर्धारित है। ऐसे में जो भी माता-पिता अपने बच्चों को कक्षा 6 या 9 में एडमिशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से NTA के पोर्टल exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर भरा जा सकता है।

अब तक 125332 रजिस्ट्रेशन हो चुके प्राप्त नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक सैनिक स्कूल एंट्रेस टेस्ट के लिए 1,25,332 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से 73,669 आवेदन के लिए फीस भी जमा हो चुकी है। ऐसे में जो माता पिता रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अब तक आवेदन पूरा नहीं कर पाए हैं वे तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।