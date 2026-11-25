एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2027) के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। डायरेक्ट लिंक NLU की ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर एक्टिव है। आवेदनकर्ता वेबसाइट या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके AILET 2027 Hall Ticket Download कर सकते हैं।

6 दिसंबर तक लिंक रहेगा एक्टिव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र हर हाल में 6 दिसंबर 2026 दोपहर 1:30 तक अवश्य डाउनलोड कर लें। हॉल टिकट डाउनलोड करने की स्टेप्स एवं लिंक एआईएलईटी एडमिट कार्ड 2027 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाएं।

यूजर नाम (User Name/ Email ID), पासवर्ड दर्ज करके Login पर क्लिक करें।

इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।

अब आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लें। AILET Admit Card 2027 Download Link