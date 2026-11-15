AIBE 22 Admit Card Link: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड 2026 जारी, 1 क्लिक में करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 (AIBE- XXII) एग्जाम में भाग लेने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा एडमिट कार्ड (AIBE XXII Admit card) जारी कर दिए गये हैं। हॉल टिकट का लिंक ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर उपलब्ध करवाया गया है जहां से आप लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

इस डेट में होगी परीक्षा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 29 नवंबर 2026 को करवाया जायेगा। सभी उम्मीदवारों को बता दें कि परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पर हॉल टिकट एवं एक पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना एडमिट कार्ड एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।