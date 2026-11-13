AIBE 22 Admit Card 2026: एआईबीई परीक्षा के लिए कल जारी होगा एडमिट कार्ड, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 22 की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से AIBE 22 Admit Card की घोषणा कल यानी 14 नवंबर, 2026 को की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे BCI की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड एआईबीई परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल जारी किया जाएगा। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। इन स्टेप्स की मदद से उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।