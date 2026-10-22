कौन हैं IPS अंकिता शर्मा? छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ की पहली महिला SP और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर

करियर डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ कैडर की IPS अंकिता शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में पुलिस लाइन में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन के दौरान आईपीएस अंकिता शर्मा का AK-47 राइफल से फायरिंग हुए वीडियो वायरल हुआ था।

इस वीडियो में अंकिता शर्मा निडर होकर साड़ी पहनकर AK-47 से फायरिंग कर रही हैं। उनका यह निडर अंदाज लोगों को बेहद ही पसंद आ रहा है। ऐसे में आईये जानते हैं आखिर कौन हैं IPS अंकिता शर्मा और लेडी सिंघम के नाम से उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई।

कौन हैं IPS अंकिता शर्मा अंकिता शर्मा का जन्म 25 जून, 1990 को हुआ था। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। अंकिता शर्मा ने अपनी शुरुआती शिक्षा छत्तीसगढ़ में दुर्ग के सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी से पूरी की है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। बता दें, अंकिता शर्मा एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

लेडी सिंघम के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ कैडर की तेज तर्रार आईपीएस अंकिता शर्मा अपने जांबाज हौसले और निडरता के लिए जानी जाती है। अपने काम करने के अंदाज को लेकर उन्होंने 'लेडी सिंघम' के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यही नहीं वह छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ की पहली महिला SP भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर के आजाद चौक में सीएसपी के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है।