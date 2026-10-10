19 साल की उम्र में पहली सरकारी नौकरी और 3 बार क्रैक किया RPSC RAS, 35 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दिनेश बने SDM

करियर डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान जोधपुर के एक गरीब परिवार से आने वाले दिनेश चौधरी अपनी सफलता से लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। दिनेश चौधरी की मेहनत और लगन इस बात का प्रमाण है कि अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आप विषम परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।

बता दें, दिनेश के जीवन में एक वक्त ऐसा भी था जब वह अपने परिवार का आर्थिक बोझ कम करने के लिए 35 रुपये में दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। लेकिन दिनेश ने कभी भी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह लगातार मेहनत करते गए और साल 2024 में राजस्थान आरएएस परीक्षा पास कर SDM बन गए।

मां-बाप खेतों में करते थे मजदूरी दिनेश चौधरी का जन्म एक बेहद ही सामान्य परिवार में हुआ था। परिवार का पालन-पोषण करने के लिए दिनेश के माता-पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे। बता दें, दिनेश ने कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई घर के पास स्कूल से ही पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई घर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर स्कूल से पूरी की।

परिवार की मदद के लिए 35 रुपये में की मजदूरी दिनेश बचपन से ही काफी ज्यादा समझदार थे। घर की माली हालातों से वह अच्छे से वाकिफ थे। इसलिए परिवार की तंगहाली को कम करने के लिए दिनेश ने अपने बचपन में 35 रुपये में दिहाड़ी मजदूरी की। यही नहीं उन्होंने मनरेगा काम के जरिये भी काम किया। जब दिनेश स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते थे, तो वहां वह प्याज काटने का काम भी किया करते थे।

समाज से मिले तानों को किया गलत साबित दिनेश गणित विषय में कमजोर थे। ऐसे में लोग उन्हें कहते थे कि उनकी सरकारी नौकरी कभी नहीं लग पाएगी। लेकिन दिनेश चौधरी ने सभी को गलत साबित किया और महज 19 साल ही उम्र में ही रीट परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी हासिल कर ली।