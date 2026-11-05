दो साल 10 परीक्षाएं और असफलता, इसके बाद Gen Z- IPS बन इशिता बन गईं युवाओं के लिए प्रेरणा

करियर डेस्क, नई दिल्ली। Gen Z आईपीएस इशिता भाटिया जो युवाओं के लिए अब प्रेरणा बन चुकी हैं। कभी लगातार 10 परीक्षाओं में असफलता प्राप्त करने वाली इशिता ने जर्नी को शेयर करते हुए बताया कि लगातार प्रयास करते रहना ही आगे बढ़ने का एक मात्र तरीका है। ऐसे में युवाओं को कभी भी असफलताओं से हार मानकर प्रयास करना बंद नहीं करना है।

दो साल में इन 10 परीक्षाओं में हुईं फेल

आईपीएस इशिता ने बताया कि वे 2 साल के अंदर 10 परीक्षाओं में फेल हो गई थीं। उन्होंने इन परीक्षाओं की जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिये जाहिर की। यूपीएससी प्रीलिम्स (UPSC pre) 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 आरबीआई ग्रेड बी (RBI grade B) 2020 यूपीएससी सीएपीएफ (UPSC CAPF) 2020 यूपीएससी सीडीएस (UPSC CDS) 2020 (इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए) ईसीजीसी पीओ (ECGC PO) 2021 इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) 2021 एएआई एटीसी (AAI ATC) 2021 एचपीपीएससी प्रीलिम्स (HPPSC pre) 2021 कैट (CAT) 2021 बचपन में जाग गया था सिविल सर्विसेज का जूनून इशिता का सिविल सर्विसेज में जाने का जूनून बचपन में ही जाग गया था। वे जिस स्कूल में पढ़ रही थीं वहां पर IAS, IPS समेत अन्य अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते थे। स्कूल में अधिकारियों को मिलने वाले मान-सम्मान उनके अंदर भी सिविल सर्विसेज में जाने का सपना बन गया। आगे उन्होंने इसी को फॉलो किया और 26 अगस्त 2024 को आईपीएस बनकर इस सपने को पूरा कर लिया।