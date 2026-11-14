आईआईटी मद्रास ने क्लास 7 से 12 तक के छात्रों के लिए शुरू किया फ्री एआई कोर्स, यहां देखें अप्लाई करने का आसान प्रोसेस

करियर डेस्क, नई दिल्ली। कक्षा 7 से 12 तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए आईआईटी मद्रास की ओर से एक पहल की गई है। दरअसल आईआईटी मद्रास प्रवर्तक ने स्कूली छात्र एवं छात्राओं के लिए बोधब्रिज एजुकेशन के साथ मिलकर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग पाठ्यक्रम की शुरूआत की है। इस पाठ्यक्रम की मदद से छात्र निशुल्क एआई की पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। उन्हें एग्जामिनेशन फीस का भुगतान करना होगा।

कौन कर सकते हैं अप्लाई इस ट्रेनिंग के लिए सीबीएसई स्टूडेंट्स के अलावा, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, एनआईओएस, क्रैंबिज, आईबी और अन्य बोर्ड के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इन स्किल्स को सीखने का मिलेगा मौका इस कोर्स से जुड़कर छात्रों को एआई, ईवी, अंतरिक्ष विज्ञान, स्टार्टअप, डिजाइन थिंकिंग, एआई कैसे काम करता है, जेनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट लिखना और एआई को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की स्किल सीखाई जाएगी।