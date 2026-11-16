'अजीत पवार की मौत की हो सीबीआई जांच', रोहित पवार ने अमित शाह से की मांग

डिजिटल डेस्क, पुणे। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अजीत पवार की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने और पुणे रिंग रोड का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा करने की मांग की।

शाह रविवार से दो दिवसीय पुणे दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था।

राज्य सरकार के मंत्रियों से सवाल

रोहित पवार ने एक्स पर एक पोस्ट में दिवंगत नेता की प्रतिमा स्थापित करने की पहल का समर्थन करने वाले जिला परिषद के नेताओं का आभार जताया। उन्होंने सवाल किया कि अजीत पवार के समर्थन से राज्य सरकार में मंत्री पद पर बैठे लोग पुणे रिंग रोड का नाम उनके नाम पर रखने की मांग क्यों नहीं कर रहे।