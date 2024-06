Pune Porsche Crash: अपने विधायक को बचाने मैदान में उतरे अजित पवार, बोले- उन पर लगे आरोप निराधार

शनिवार को अजित पवार ने कहा कि पुणे के विधायक सुनील टिंगरे के खिलाफ पोर्श दुर्घटना से जुड़े निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि टिंगरे पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से ताल्लुक रखते हैं और पुणे शहर के वडगांव शेरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मामले के सिलसिले में टिंगरे का नाम सामने आने के बारे में पूछे जाने पर, पवार ने संवाददाताओं से कहा, 'सुनील टिंगरे उस क्षेत्र के विधायक हैं जहां यह घटना हुई थी। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो स्थानीय विधायक अक्सर घटनास्थल का दौरा करते हैं। क्या सुनील टिंगरे ने मामले को दबाने की कोशिश की? उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।'

#WATCH | On Pune car accident, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar says "Home Minister and CM Shinde ensured that an inquiry was started right after the incident took place..."



