दो दिनों में दो बार... पार्थ ने शरद पवार से की मुलाकात, NCP के विलय होने की चर्चा तेज

डिजिटल डेस्क, पुणे। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे और राज्यसभा सदस्य पार्थ पवार ने रविवार को लगातार दूसरे दिन मुंबई में एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात ने उन अटकलों को और हवा दे दी है कि एनसीपी का गुट विलय की बातचीत को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है।

पार्थ ने इस वरिष्ठ नेता के साथ लगभग दो घंटे तक चर्चा की, जिससे एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की संभावनाओं को लेकर अटकलें तेज हो गईं। शनिवार को भी इन दोनों के बीच लगभग दो घंटे तक बातचीत हुई थी। इसके बाद, शाम को शरद पवार ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अलग बैठक की।

तीन घंटे तक चली चर्चा इस दूसरी बैठक में जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे, अमोल कोल्हे, अनिल देशमुख और जितेंद्र आव्हाड शामिल थे और यह चर्चा लगभग तीन घंटे तक चली। इनमें से ज्यादातर नेता पहले भी विलय की बातचीत में शामिल रहे थे, जिसका नेतृत्व जयंत पाटिल ने किया था।

शरद पवार से मुलाकात के बाद कोल्हे और आव्हाड ने पत्रकारों को बताया कि विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एनसीपी (एसपी) के नेता अपने पार्टी प्रमुख से केवल उनका हाल-चाल जानने के लिए मिले थे। शरद पवार को शनिवार को ही अस्पताल से छुट्टी मिली है।

क्यों लगाई जा रहीं विलय की अटकलें एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वह 10 नवंबर के बाद मुंबई में शरद पवार से मुलाकात करेंगे। उनके इस बयान ने प्रस्तावित विलय की चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। इससे पहले गुरुवार को भी पटेल ने शरद पवार से मुलाकात की थी, जब वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें दोनों को कुछ मुद्दों पर चर्चा करते देखा गया, जिससे विलय की अटकलें और तेज हो गईं।

रविवार को गोंदिया में पत्रकारों से बात करते हुए पटेल ने अस्पताल में हुई मुलाकात के दौरान राजनीति पर चर्चा करने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीतिक घटनाक्रमों पर थोड़ी बहुत बात तो की लेकिन कोई विस्तृत राजनीतिक चर्चा नहीं हुई।

पटेल ने कहा, "अस्पताल राजनीतिक चर्चाओं की जगह नहीं है और मैं वहां ऐसी कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। मैंने बस पवार साहब से कहा कि 10 नवंबर के बाद मुंबई में उनके आवास पर मिलकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ राजनीति पर ही चर्चा करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और सभी चाहते हैं कि वह राज्य और देश का मार्गदर्शन करते रहें।

इससे पहले एनसीपी के सात नेताओं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे और समीर भुजबल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात पार्थ और पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की जानकारी के बिना हुई, जिससे पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

नेताओं की पार्थ से नाराजगी? इस बैठक में शामिल रहे एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कई वरिष्ठ पदाधिकारी पार्थ से नाराज थे। उनका आरोप है कि पार्थ ने पार्टी नेताओं से सलाह लिए बिना ही कई बार अहम फैसले लिए। नेता ने कहा कि इसी वजह से वरिष्ठ नेताओं के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही थी।

खबरों के अनुसार, उमेश पाटिल को पार्टी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और जीशान सिद्दीकी को मुंबई इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद असंतोष और बढ़ गया है। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक, इन नियुक्तियों को लेकर पार्टी के भीतर कोई चर्चा नहीं हुई थी और कई वरिष्ठ नेताओं को तो इन फैसलों की जानकारी तक नहीं थी।

छगन भुजबल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्हें नई नियुक्तियों के बारे में मीडिया रिपोर्टों से पता चला। इससे पहले शुक्रवार को राज्य एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि अगर पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जीवित होते तो फरवरी में ही दोनों गुटों का विलय हो गया होता।