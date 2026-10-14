पुणे के मंदिर में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे के पास एक मंदिर में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के आरोप में एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों ने मामले की सूचना दी।

CCTV फुटेज वायरल, स्थानीयों में आक्रोश

यह घटना CCTV फुटेज के वायरल होने के बाद सामने आई। फुटेज वायरल होने के बाद लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। घटना 10 अक्टूबर को सुबह करीब 11:07 बजे हुई।

वायरल फुटेज में वीडियों लड़की को शिव मंदिर में पूजा करते हुए देखा गया। कुछ देर बाद जब वह पूजा करके जाने की तैयारी कर रही थी, तो आरोपी को मंदिर में घुसते हुए देखा गया। आरोपी यूनिफॉर्म में था।