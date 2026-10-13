महाराष्ट्र के ठाणे में 25 दिन के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने चार घंटे में मुंबई से बचाया

डिजिटल डेस्क, ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से महज 25 दिन के नवजात बच्चे का अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि बच्चे को अगवा कर बेचने की साजिश रची गई थी।

हालांकि, पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपहरण के महज चार घंटे के भीतर मुंबई के धारावी से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अंबरनाथ पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर शब्बीर सैय्यद ने बताया कि आरोप है कि एक गूंगी महिला ने अंबरनाथ क्षेत्र में कचरा बीनने वाली एक महिला से 10 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे बच्चे को छीन लिया। इसके बाद उसने बच्चे को अपने साथियों को सौंप दिया।

पुलिस को संदेह है कि बच्चे को बेचने की साजिश थी। जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपित सोनी गणेश को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने कथित तौर पर बताया कि बच्चे को धारावी में रहने वाली अपनी रिश्तेदार रुखसार फारुख शेख को सौंपा गया था।

पुलिस टीमों ने तकनीकी जानकारी और फोन रिकॉर्ड की मदद से संदिग्ध का पता लगाया और धारावी से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गूंगी महिला पार्वती नागराज, सोनी गणेश, शक्तिवेल परमेश्वरम, निशा शक्तिवेल और रुखसार फारुख शेख शामिल हैं।