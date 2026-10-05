नागपुर में लव मैरिज के 8 महीने बाद पत्नी ने अफेयर के चलते की पति की हत्या, ठाणे से हुई गिरफ्तारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां नागपुर में अपने पति की हत्या के मामले में फरार चल रही एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला को दो महीने बाद पकड़ा है।

दीपाली उर्फ बाली विजय सालुंके को शनिवार को ठाणे से गिरफ्तार किया गया। मारे गए पति की पहचान 27 साल के गौरव रागड़े के तौर पर हुई है, जो नागपुर शहर में ऑटो-रिक्शा ड्राइवर थे। क्या है पूरा मामला? यह मामला तब शुरू हुआ जब गौरव रागड़े को ऋषिकेश खोडे के साथ दीपाली के कथित रिश्ते के बारे में पता चला। दीपाली और रागड़े की शादी आठ महीने पहले हुई थी। यह अलग-अलग जातियों के बीच हुई प्रेम विवाह थी। हालांकि, कुछ महीनों के बाद दीपाली ने रागड़े का घर छोड़ दिया और अलग रहने लगी।

20 अगस्त को, रागड़े ने अपने पिता को बताया कि वह खोडे के साथ दीपाली के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए नरेंद्र नगर जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, उस समय पीड़ित अपने दो साथियों के साथ शराब पी रहा था। शाम 5 बजे, रागड़े और उस ग्रुप के बीच तीखी बहस और झगड़ा हुआ।