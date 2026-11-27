डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात सोनेगांव झील के पास अमराई जंगल के एक सुनसान हिस्से में 19 वर्षीय युवती के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया।

आरोपी ने पहले युवती के प्रेमी पर हमला कर उसे वहां से भगा दिया, फिर युवती को अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दिया। संदेह है कि हमला करने से पहले आरोपी इस जोड़े का पीछा कर रहा था।

पीड़िता ने मंगलवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ सोनेगांव पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने फरार होने से पहले युवती के वीडियो बनाए, उसका कीमती सामान छीन लिया। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी।

सोनेगांव पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इलाके के प्रवेश और निकास द्वारों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़िता के बताए हुलिए के आधार पर संदिग्ध के दो स्केच जारी किए हैं।

सीसीटीवी फुटेज और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच पुलिस के मुताबिक, सोमवार देर रात युवक और युवती जंगल के एक सुनसान इलाके में टहल रहे थे, तभी आरोपी ने उन्हें रोक लिया। उसने पहले युवती के प्रेमी के साथ मारपीट कर उसे वहां से खदेड़ दिया और फिर युवती के विरोध के बावजूद उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद दोनों काफी डर गए थे और शुरू में उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में परिजनों से चर्चा करने के बाद वे पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने यौन उत्पीड़न और लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज किए जाने के समय युवती की मेडिकल जांच की प्रक्रिया चल रही थी। जांच अधिकारी पहले से इस तरह के अपराधों में शामिल रहे अपराधियों के रिकॉर्ड भी खंगाल रहे हैं और पहचान के लिए पीड़िता को संदिग्ध अपराधियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं।

मामले को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच को सक्रिय कर दिया गया है और प्रताप नगर तथा हिंगना सहित आसपास के पुलिस थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सुनसान इलाकों की सुरक्षा पर स्थानीय लोगों ने जताई चिंता इस घटना ने सोनेगांव झील के पास स्थित अमराई जंगल की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हरियाली भरा क्षेत्र सुबह की सैर करने वालों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने जंगल में संदिग्ध आपराधिक तत्वों की मौजूदगी के बारे में पुलिस को कई बार आगाह किया था। लोगों ने कम रोशनी वाले और सुनसान हिस्सों को लेकर चिंता जताई, जो कथित तौर पर अवैध और अनुचित गतिविधियों में शामिल लोगों का अड्डा बनते जा रहे हैं।

निवासियों के अनुसार, हालांकि सुबह और शाम के समय यहां काफी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन पर्याप्त निगरानी के अभाव में कुछ सुनसान हिस्से असुरक्षित बने हुए हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि अमराई जैसे लोकप्रिय स्थान पर सोमवार को 19 वर्षीय युवती के साथ हुई इस घटना के बाद सोनेगांव और आसपास के इलाकों के लोग सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं।