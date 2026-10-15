महाराष्ट्र में महिला ने की शादी की मांग तो प्रेमी ने कर दिया मर्डर, लाश को रूम हीटर से जलाया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में 38 साल की एक विवाहित महिला की कथित तौर पर उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। आरोपी ने महिला के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया और भागने से पहले रूम हीटर से उसके शरीर को जला दिया।

महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC) पुलिस ने मंगलवार को उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव से आरोपी जावेद शेख शाहिद मन्यार (33) को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने उसे 17 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

दो बच्चों की मां थी महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह महिला अपने पति और 11 व 13 साल की दो बेटियों के साथ रहती थी। जलगांव जिले की रावेर तहसील का रहने वाला जावेद नागपुर में एयर-कंडीशनर टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था।

शादी को लेकर दबाव बना रही थी मिला अधिकारी ने बताया, "महिला और जावेद लगभग 15 साल से एक-दूसरे को जानते थे और रिलेशनशिप में थे। वह जावेद पर शादी करने का दबाव बना रही थी। चूंकि जावेद पहले से शादीशुदा था, इसलिए इस बात को लेकर अक्सर झगड़े होते थे।"

रविवार सुबह जावेद उस वक्त महिला के घर गया, जब उसका पति काम के सिलसिले में अपने पैतृक गांव गया हुआ था और उसकी बेटियां अपने चाचा के घर गई हुई थीं। अधिकारी ने बताया, "शाम को शादी के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि जावेद ने महिला के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया। इसके बाद उसने कथित तौर पर रूम हीटर का इस्तेमाल करके महिला के शरीर को जला दिया।"