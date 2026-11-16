दीवाली के दौरान वेस्टर्न रेलवे ने टिकट चेकिंग में वसूले 8.23 ​​करोड़ रुपये, नियम तोड़ने वाले 95,000 लोगों को पकड़ा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने दिवाली के दौरान 15 दिनों के एक विशेष टिकट-चेकिंग अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा के लगभग 95,000 मामले पकड़े। इस दौरान जुर्माने और टिकट-चेकिंग से जुड़ी अन्य कमाई के जरिए कुल 8.23 करोड़ रुपये की भारी रकम वसूली गई।

जानकारी देते हुए वेस्टर्न रेलवे के मुख्य प्रवक्ता विनीत अभिषेक ने कहा, "ऑपरेशन डीप नाम का यह विशेष अभियान 31 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2026 तक त्योहारों की भारी भीड़ के दौरान चलाया गया था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कुल 94,919 मामले पकड़े गए, जिनसे 8,22,99,300 रुपये की वसूली हुई। यह राशि डिवीजन के 7.65 करोड़ रुपये के लक्ष्य से 7.52% अधिक थी। साथ ही पिछले साल दिवाली के दौरान हुई 5.36 करोड़ रुपये की वसूली के मुकाबले इस बार इसमें 53.6% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई।"