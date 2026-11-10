विदेशी मेडिकल डिग्री धारकों को फर्जी प्रमाणपत्र बांटने वाले धरे गए, महाराष्ट्र साइबर सेल ने किया भंडाफोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) के फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दो मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या पांच हो गई है।

दूसरे देशों से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के लिए भारत में मेडिकल रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस के लिए पहले एफएमजीई स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है। फर्जीवाड़े में अहम भूमिका निभाने वाला गिरफ्तार मामले में गिरफ्तार दो मुख्य आरोपितों की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी 31 वर्षीय शिवम राकेश सिंह और मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी 29 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई है। शिवम को गिरोह का मुख्य तकनीकी संचालक बताया गया है।

एक अधिकारी ने सोमवार को कहा, 'शिवम सिंह के पास एमबीए की डिग्री है और वह बुलंदशहर में अपना अस्पताल संचालित करता है। उसने कथित तौर पर फर्जीवाड़े में अहम भूमिका निभाई। उसने 20 से अधिक उम्मीदवारों के फर्जी एफएमजीई प्रमाणपत्र तैयार कराने में मदद की।'

क्या है मामला? उन्होंने बताया कि यह मामला उन विदेशी मेडिकल स्नातकों से जुड़ा है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी परीक्षा प्रमाणपत्र और सहायक दस्तावेज हासिल किए थे। इन दस्तावेज के जरिये उन्होंने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) में पंजीकरण कराया। जबकि उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की अनिवार्य एफएमजीई स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं की थी।

एमएमसी को कुछ प्रमाणपत्रों में विसंगतियां मिली थीं, जिसके बाद यह मामला उजागर हुआ। इसके बाद सात अगस्त को नोडल साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यह बताया जा रहा है कि एमएमसी को 22 उम्मीदवारों की प्रोफाइल में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं।