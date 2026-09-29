महाराष्ट्र: ठाणे के पुलिस स्टेशन में आधी रात हंगामा, 'यूट्यूब भाई' की महिलाओं ने की पिटाई; हफ्ता वसूली का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे ईस्ट के कोपरी पुलिस स्टेशन में रविवार देर रात उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब शिवसेना के पदाधिकारी सिद्धेश सिद्धू अभंगे और सड़क किनारे कपड़े बेचने वाली महिलाओं के बीच तीखी झड़प हो गई।

रविवार रात करीब 11:15 बजे पुलिस स्टेशन परिसर में ही दोनों पक्षों का आमना-सामना हुआ, जहां महिलाओं के एक समूह ने कथित तौर पर अभंगे के साथ मारपीट की। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के सामने हुई इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया।

अवैध वसूली के आरोप से भड़का विवाद इस पूरे विवाद की कहानी गणेशोत्सव के दौरान तैयार हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, सिद्धेश अभंगे और उनके परिवार ने कोपरी इलाके में सड़क किनारे कपड़े की दुकानें लगाने वाली महिलाओं का यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को भारी असुविधा हो रही है।

दूसरी तरफ, महिला विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि अभंगे उनसे वहां व्यापार जारी रखने के बदले प्रत्येक से 500 रुपये की मांग कर रहे थे। हालांकि, उगाही के इन आरोपों की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

थाने में हाथापाई के दौरान पुलिस का हस्तक्षेप जब महिला विक्रेता अपनी शिकायत दर्ज कराने और अपनी बात रखने के लिए कोपरी पुलिस स्टेशन पहुंचीं, तो वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते नोकझोंक हाथापाई में बदल गई और महिलाओं ने कथित तौर पर अभंगे पर हमला कर दिया।

थाने के भीतर अचानक मची इस अफरा-तफरी को देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत दखल दिया और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को संभाला। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू शिंदे गुट की युवा सेना से जुड़े सिद्धेश अभंगे इलाके में 'यूट्यूब भाई' के उपनाम से भी जाने जाते हैं, और इस घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा है।