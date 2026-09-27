मुंबई: गोरेगांव में जहरीली केमिकल का रिसाव, पब्लिक शौचालय में दम घुटने से 2 की मौत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के गोरेगांव पूर्व में रविवार तड़के एक सार्वजनिक शौचालय में कथित तौर पर तेज केमिकल स्मेल के संपर्क में आने से दो युवकों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

बीएमसी के अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा गोरेगांव पूर्व के राम मंदिर स्थित मृणालताई पुल के पास पारसी पंचायत गेट के पास बने एक सार्वजनिक शौचालय में हुआ। मृतकों की पहचान प्रभाकर धनीवर (24) और भाविन देसाई (18) के रूप में हुई है।

दम घुटने से बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में तोड़ा दम स्थानीय लोगों को शौचालय से बहुत तेज रासायनिक गंध महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने देखा कि दोनों युवकों का दम घुट रहा है। लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। दोनों को आधी रात के आसपास ट्रॉमा केयर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तड़के 3:49 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों के परिवारों ने घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रभाकर के भाई प्रभात धनीवर ने बताया कि जब हमने दोनों को बाथरूम में बेहोश पाया, तो उनके होंठ काले पड़ चुके थे और मुंह से झाग निकल रहा था।