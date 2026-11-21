डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि करने की महाराष्ट्र सरकार की पहल के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को मांग की कि नागपुर का नाम बदलकर दीक्षाभूमि कर दिया जाए।

पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि पूरा देश डॉ. अंबेडकर का सम्मान करता है और उनमें गहरी आस्था रखता है। संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अक्टूबर 1956 में नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था।

'विवाद हुआ तो साथ खड़े रहेंगे' राउत ने कहा, "दादर तो बस एक स्टेशन है। डॉ. अंबेडकर को सबसे बड़ा सम्मान यह होगा कि नागपुर का नाम बदलकर दीक्षाभूमि कर दिया जाए। मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक प्रस्ताव लाना चाहिए और हम उसका समर्थन करेंगे। डॉ. अंबेडकर के जीवन में सामाजिक क्रांति की शुरुआत नागपुर की दीक्षाभूमि से ही हुई थी। अगर इस मुद्दे पर कोई विवाद खड़ा होता है तो हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा है कि मुंबई के दादर मेट्रो स्टेशन का नाम जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बदलकर चैत्यभूमि कर दिया जाएगा। दिसंबर 1956 में डॉ. अंबेडकर के निधन के बाद मध्य मुंबई के दादर इलाके में स्थित चैत्यभूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया था।

कांग्रेस ने किया राउत का समर्थन कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राउत की मांग का समर्थन किया। वडेट्टीवार ने कहा, "(नागपुर का) नाम बदलकर दीक्षाभूमि कर दिया जाना चाहिए। नाम बदलकर दीक्षाभूमि करने में क्या दिक्कत है?" उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने संविधान को इस तरह से लिखा है कि कोई भी तानाशाह देश में लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया भर से लोग दीक्षाभूमि आते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा, "हम संजय राउत की मांग का समर्थन करेंगे।"

बीजेपी ने क्या कहा? इस बीच, महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता नवनाथ बान ने कहा कि राउत को सबसे पहले दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि करने के फैसले का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के नेता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का इस्तेमाल एक मोहरे के तौर पर कर रहे हैं और दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि करने की योजना का विरोध कर रहे हैं।