महाराष्ट्र में पैसे को लेकर विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, ग्राइंडर से काटा गला

डिजिटल डेस्क, पालघर। महाराष्ट्र के पालघर में पैसों के विवाद में एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रिक स्टोन-कटर ग्राइंडर से अपने पिता की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी।

पालघर के एसपी यतीश देशमुख ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मोहनलाल परमार और उनके बेटे मुकेश परमार के बीच मुंबई में एक संपत्ति की बिक्री से मिली रकम को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। आरोपित बेटा कर्ज चुकाने और कार खरीदने के लिए भी पैसे मांगता था।

ग्राइंडर से काट दिया पिता का गला मोहनलाल मुंबई के दादर इलाके में बर्तनों की दुकान चलाते थे। पिता के साथ तीखी बहस के बाद मुकेश रविवार दोपहर अपने अपार्टमेंट से चला गया। पुलिस के अनुसार, उसने हार्डवेयर की दुकान से टाइल और स्लैब काटने में इस्तेमाल होने वाली नई इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मशीन खरीदी।