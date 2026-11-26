डिजिटल डेस्क, मुंबई। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को गुरुवार को दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उनकी बेटी और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने जानकारी दी कि उन्हें डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी की समस्या हुई है।

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सुप्रिया सुले ने बताया कि बाबा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है।