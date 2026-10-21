पुणे गैस रिसाव मामले में शेफलर इंडिया के CEO हर्ष कदम गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज की गैर-इरादतन हत्या की धारा; जानें क्या है पूरा मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे में इंजीनियरिंग कंपनी शेफलर इंडिया के प्लांट में जून में हुए गैस रिसाव मामले में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हर्ष कदम को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में दो कर्मचारियों की मौत हो गई थी।

इंस्पेक्टर ने बताया कि इस मामले में गैर-इरादतन हत्या समेत कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और कदम इस मामले में गिरफ्तार होने वाले आठवें व्यक्ति हैं। सीईओ को हिरासत में लेने के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ मिला।