डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के घाटकोपर में शुक्रवार शाम को एक कपल पर हमला करने और उनको परेशान करने के आरोप में आठ नाबालिगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक ग्रुप कपल के साथ उलझता और लड़के पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है।

नवी मुंबई के रहने वाले इस कपल से तब बदसलूकी की गई, जब वे एक पार्क में मौजूद थे। शुरुआत में हुई कहासुनी जल्द ही हिंसा में बदल गई। वीडियो में दिख रहा है कि लड़कों में से एक युवक को डंडे से मार रहा है, जबकि दूसरा उसके चेहरे पर मुक्का मार रहा है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला? युवक के साथ मौजूद महिला उसे बचाने की कोशिश करती दिख रही है, जबकि वह समूह जोड़े को लगातार परेशान करता रहता है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इन आठ नाबालिगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।