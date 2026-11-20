डिजिटल डेस्क, बालाघाट। बालाघाट के जागपुर घाट जंगल में शुक्रवार को 20 वर्षीय कॉलेज छात्र का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान अरुण ठाकरे, पिता बलदेव ठाकरे, निवासी ग्राम भटलई (थाना बिरसा) के रूप में हुई है। इस मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि जान देने से पहले अरुण ने अपने दोस्त को वॉट्सएप वीडियो कॉल किया था। कॉल के दौरान उसने जिंदगी खत्म करने की बात कही। दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में संपर्क टूट गया।

वीडियो कॉल पर दोस्त और प्रेमिका से की थी बात मृतक के दोस्त कपिल बिसेन के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे अरुण ने पहले उसे वाट्सएप पर वॉयस कॉल और फिर वीडियो कॉल किया। उस समय कपिल अपनी हार्डवेयर दुकान पर था। वीडियो कॉल के दौरान अरुण की प्रेमिका भी जुड़ी हुई थी। अरुण ने बातचीत में कहा कि वह अब अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है। कपिल ने उसे ऐसा कदम नहीं उठाने के लिए समझाया, लेकिन घटना को रोक नहीं सका।

दोस्त की बाइक ले जाने के बाद हुआ था हादसा कपिल बिसेन ने बताया कि 16 नवंबर को अरुण बिना बताए उसकी बाइक बिरसा से बालाघाट ले आया था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब कपिल को इसकी जानकारी मिली तो उसने अरुण को बाइक लाने की बात को लेकर कोई नाराजगी नहीं जताई और उसे परेशान न होने के लिए कहा। हालांकि, कपिल के मुताबिक, अरुण इस घटना को लेकर कई दिनों से आत्मग्लानि महसूस कर रहा था।

शव के पास मिले 2500 रुपये और प्रेमिका की तस्वीर सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टीआई अजय गुर्जर के निर्देशन में पुलिस ने शव बरामद किया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस को शव के पास से करीब 2500 रुपये नकद और एक युवती की तस्वीर भी मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।