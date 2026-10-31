महाराष्ट्र के पालघर में पांचवीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, 7 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर से एक रिहायशी इमारत में पांचवीं मंजिल से लिफ्ट के नीचे गिर जाने से सात लोग घायल हो गए। एक निकाय अधिकारी ने बताया कि लिफ्ट की क्षमता केवल पांच लोगों की थी।

यह घटना दोपहर करीब 2 बजे पाटनकर पार्क इलाके में स्थित धनंजय एवेन्यू बिल्डिंग में हुई।

घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया

घटलों में, चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी ने लिफ्ट शाफ्ट के निचले हिस्से में सेफ्टी स्प्रिंग लगवा रखे थे।