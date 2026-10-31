मुंबई के नालासोपारा में सात मंजिला इमारत में अचानक गिरी लिफ्ट, 8 लोग गंभीर रूप से घायल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के नालासोपारा में आज शनिवार दोपहर सात मंजिला इमारत में एक लिफ्ट अचानक तेज रफ्तार से नीचे गिर गई। इस घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

इमारत में रहने वाले बाकी लोगों ने काफी मशक्कत के साथ लिफ्ट का दरवाजा खोला और घायलों को तुरंत पास के अस्पताल लेकर गए। घटना की सूचना मिलने पर नालासोपारा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया।

नालासोपारा में 5वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट

नालासोपारा में यह हादसा पाटनकर पार्क स्थित 'धनंजय एवेन्यू' बिल्डिंग में हुआ। वहां रहने वालों के मुताबिक, दोपहर करीब 12 बजे 8 लोग लिफ्ट से पांचवीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहे थे, तभी लिफ्ट अचानक तेज रफ्तार से नीचे गिर गई।

लिफ्ट के गिरने की जोरदार आवाज सुनकर, इमारत के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा तोड़ा। उन्होंने लिफ्ट में फंसे घायलों को बाहर निकाला और पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।