'बिश्नोई गैंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती', टाइगर पर फायरिंग के बाद विपक्ष ने फडणवीस सरकार को घेरा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद विपक्ष ने रविवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शहर और राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है।

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर राज्य में जंगलराज कायम करने का आरोप लगाया और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं।

राज्य सरकार पर उठाए सवाल कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या, अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग और अभिनेताओं व फिल्म निर्माताओं को मिल रही धमकियों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाया।