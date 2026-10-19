'पहले से धमकी का कोई रिकॉर्ड नहीं, सभी आरोपी बालिग'; टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में मुंबई पुलिस का खुलासा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर गोलीबारी के मामले में मुंबई पुलिस के डीसीपी राज तिलक रौशन ने बताया कि कल शाम करीब 7 बजे एक मशहूर फिल्म अभिनेता की कार पर फायरिंग की गई। बाइक पर 3 लोग सवाल थे, उनमें से दो ने फायरिंग की और फिर बाइक से भाग गए।

डीसीपी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की 20 टीमें बनाई गई हैं। फील्ड वर्क और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास उस बाइक का पता चला। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी विश्लेषण से हमें उन तीनों के रास्ते का पता चला। पता चला कि वे उत्तरी मुंबई की ओर गए और वहां से सूरत निकल गए।

बाद में हमें जानकारी मिली के वे पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सवाल हुए हैं। हमने पता लगाया कि वे किस डिब्बे में हैं और कोटा पुलिस को सूचित किया। कोटा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और फिर हमने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। उन्हें मुंबई लाने की प्रक्रिया चल रही है।

हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज डीसीपी राज तिलक रौशन ने बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस और राजस्थान पुलिस ने हमारी मदद की है। फिलहाल हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जैसे-जैसे और जानकारी मिलेगी, हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

कोई भी आरोपी नाबालिग नहीं- मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस के डीसीपी राजतिलक रौशन ने कहा कि अब हमारे पास तीन आरोपी हैं। 2 हरियाणा से हैं और 1 बिहार से है। इस मामले में कोई भी आरोपी नाबालिग नहीं है।